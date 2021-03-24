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Ближний Восток

Министр финансов ОАЭ скончался на 76-м году жизни

 

Министр финансов ОАЭ скончался на 76-м году жизни

Абу-Даби, 24 марта. Министр финансов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хамдан бин Рашид Аль Мактум ушел из жизни утром в среду. Об этом сообщил его брат, вице-президент ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

Шейх Хамдан получил общее образование на родине, после чего окончил университет в британском Кембридже. Его государственная служба началась в 1971 году в качестве министра финансов и промышленности ОАЭ, этот пост он занимал на протяжении 50 лет. Позже чиновник был назначен заместителем правителя эмирата Дубай.

С 1999 года Хамдан занимался продвижением медицины и религиозных исследований. Его усилиями была учреждена «Премия Шейха Хамдана бин Рашида Аль Мактума», которой поощрялись ученые и медики за выдающиеся достижения в области здравоохранения. Кроме того, чиновник способствовал созданию исламского колледжа высшего образования в шотландском городе Данди. Также политик занимался инвестициями в сферу услуг и в банковский сектор. Вместе с этим именно он возглавлял делегацию ОАЭ в Международном валютном фонде и в Фонде ОПЕК.

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