Министр финансов ОАЭ скончался на 76-м году жизни

Абу-Даби, 24 марта. Министр финансов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хамдан бин Рашид Аль Мактум ушел из жизни утром в среду. Об этом сообщил его брат, вице-президент ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

Шейх Хамдан получил общее образование на родине, после чего окончил университет в британском Кембридже. Его государственная служба началась в 1971 году в качестве министра финансов и промышленности ОАЭ, этот пост он занимал на протяжении 50 лет. Позже чиновник был назначен заместителем правителя эмирата Дубай.

إنا لله وإنا إليه راجعون ... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم .. pic.twitter.com/xAw3rXIwoj — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 24, 2021

С 1999 года Хамдан занимался продвижением медицины и религиозных исследований. Его усилиями была учреждена «Премия Шейха Хамдана бин Рашида Аль Мактума», которой поощрялись ученые и медики за выдающиеся достижения в области здравоохранения. Кроме того, чиновник способствовал созданию исламского колледжа высшего образования в шотландском городе Данди. Также политик занимался инвестициями в сферу услуг и в банковский сектор. Вместе с этим именно он возглавлял делегацию ОАЭ в Международном валютном фонде и в Фонде ОПЕК.