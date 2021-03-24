Медики госпитализировали пять детей после ДТП с участием грузовика в Башкирии

Уфа, 24 марта. Легковушка ВАЗ-2110 столкнулась с грузовиком ГАЗ-53 в Зилаирском районе. В результате аварии пострадали пять детей, сейчас им оказывается необходимая помощь.

ДТП, едва не закончившееся трагедией, произошло рано утром около села Матраево. По версии правоохранителей, виновником аварии является водитель легковушки: мужчина при выезде на главную дорогу не уступил грузовику, в результате чего произошло столкновение.

В автомобилях находились семь человек, пять из них получили травмы. Все пострадавшие — дети, ученики пятых-восьмых классов. После аварии их доставили в больницы. На месте ДТП работают правоохранители, выясняются обстоятельства инцидента.

В Новосибирске этой ночью произошла авария с участием двух легковушек, сообщал ФАН. Водитель одной из них получил травмы и был госпитализирован.