Астролог рассказал, как раскрыть денежный потенциал по дате рождения

Финансовая стабильность — вопрос, интересующий многих. Бывает, человек работает сутками напролет, старается, а денег все нет. И в таком случае невольно задумываешься: «Может, не судьба мне быть богатым. Тогда зачем стараться?».

На самом деле, каждый из нас сможет достичь определенных успехов в карьере при правильном распределении своих ресурсов. Очень важно понять, какая сфера для нас наиболее прибыльная, по нашей дате рождения. В комментарии ФАН астролог, нумеролог и таролог Вадим Безделев рассказал, как на основе нейроцифрологии узнать, сколько денег содержит дата рождения.

«Первым делом нужно сложить все цифры до однозначного числа (от 1 до 9). Например, 13.07.1997. Складываем: 1 + 3 + 7 + 1 + 9 + 9 + 7 = 37; 3 + 7 = 10; 1 + 0 = 1. Наше искомое число — 1», — пояснил Вадим Безделев.

Рассмотрим подробнее денежный потенциал по дате рождения.

1

В нейроцифрологии 1 — число бедности. Но не стоит отчаиваться. Для единиц важно зарабатывать своими руками. Это может быть рукоделие, строительство, гончарное дело, живопись и даже бизнес. Такие люди понимают, что с небес деньги не падают, и нужно много работать, чтобы они появились. И появятся они только тогда, когда человек будет развиваться в той сфере, где необходимо делать что-то руками.

2

Люди с числом 2 — хорошие координаторы. Нейроцифрология рассматривает таких людей как помощников. Иными словами, «двойкам» суждено помогать другим людям. В частности, люди могут преуспевать в психологии, медицине, коучинге и так далее. Главное — направлять и оказывать определенное содействие окружающим.

3

«Тройки» успешны в любом деле. 3 — это число богатства, поэтому таким людям необходимо использовать свое число по максимуму. Нейроцифрология советует развиваться в той сфере, где человек будет помогать создавать что-то новое. Это может быть проектная деятельность или даже работа в детском саду. «Тройки» также могут помогать другим в заработке. Например, при создании бизнеса на рынке появляются новые рабочие места.

4

«Четверки» по своей сути во всем ценят стабильность, даже в работе. При выполнении своих обязанностей они будут досконально соблюдать все установленные правила и регламенты. Получается, если человек с числом 4 хочет стать успешными, то ему следует всегда выполнять свою работу в соответствии с правилами и законом. «Четверки» — прирожденные лидеры, и им под силу с самых низов дойти до престижных должностей. Особый успех их ожидает на государственной службе, в медицине, экономике. Причем для «четверок» не работает всем известное выражение: «Как деньги ушли, так и пришли». Таким людям всегда необходимо иметь финансовые накопления и сбережения.

5

«Пятерки» — хорошие управители и помощники. Число 5 содержит в себе кармический урок: важно понять, что деньги — далеко не главная вещь в жизни. Тогда человек сможет стать именно хозяином денег. А если так и продолжать трудиться ради финансового достатка, то никакого успеха в делах можно не ждать. Предназначение «пятерки» — направлять других по жизни, воодушевлять их. Поэтому важно выбирать ту деятельность, которая связана с коммуникацией с другими людьми.

6

Люди с числом 6 приносят в мир все самое прекрасное. Им суждено работать в бьюти-индустрии, живописи и в иных сферах, где нужно создавать что-то эстетичное — то, что радует глаз. Для достижения финансового благополучия «шестеркам» следует выполнять свою работу наилучшим образом. Так, чтобы люди наслаждались и восхищались результатом их деятельности.

7

«Семерке» всегда нужно быть в динамике: путешествия, командировка, спонтанные поездки. Если такие люди будут сидеть на месте, то не будет ни карьерного роста, ни хорошего финансового достатка. Обычно человек с числом 7 не похож на других. Ему на ум приходят совершенно уникальные, а порой и странные идеи. Тем не менее их деятельность всегда направлена на создание чего-то нового и неизвестного. В таком случае и придет финансовая стабильность.

8

«Восьмеркам» суждено работать в системности. Зачастую такие люди служат на государственной службе, работают в школах. Из них получаются отличные хранители определенных ценностей: как материальных (например археологических находок), так и нематериальных (чувство долга перед Родиной и обществом). «Восьмерки» также склонны к семейному бизнесу, что означает сохранение и сбережение уже семейной традиции.

9

Финансовое благополучие придет тогда, когда «девятки» помогут другим людям по жизни. Им суждено быть учителями и наставниками. «Девяткам» необходимо передавать полученный опыт другим. В частности, людям с числом 9 следует избавиться от любого проявления жадности. Напротив, стоит отдавать все свои силы, время, иные ресурсы другим. Иными словами, нейроцифрология рекомендует реализовывать себя еще и в благотворительности.