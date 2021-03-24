В Литве придумали, как будут снабжать газом Польшу, Белоруссию и Украину

Вильнюс, 24 марта. Литва с помощью своего СПГ-терминала в Клайпеде собирается поставлять газовое топливо в соседние государства.

Литовское правительство изначально планировало, что ее СПГ-терминал будет использован в направлении Латвии и Эстонии. Однако прибалтийским соседям это оказалось не нужно. Об этом сообщает издание RuBaltic.

Пандемия коронавируса негативно отразилась на спросе на энергоресурсы. Цены снизились, что вынудило производителей газа и нефти продавать ресурсы даже в убыток. Выгоду получали только импортеры, среди которых была и Литва. В 2020 году их СПГ-терминал Independence побил все рекорды обработки топлива.

«Видение KN — стать крупнейшим оператором терминала СПГ в мире и самым конкурентоспособным центром обработки нефтепродуктов в Балтийском регионе», — заявил глава компании-оператора клайпедского СПГ-терминала Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис.

К концу 2021 года должен заработать польско-литовский интерконнектор GIPL, что положительно отразится для Вильнюса. Однако для «крупнейшего оператора в мире» необходимо, чтобы Литва направляла газ в Латвию, Эстонию, Финляндию и Польшу.

«При благоприятных условиях GIPL может использоваться для поставок газа в Польшу и другие страны Евросоюза, а после применения дополнительных технических решений возможны также поставки на Украину или в Беларусь», — сообщало Министерство энергетики Литвы.

Подобные заявления логичны, поскольку СПГ-терминал слишком большой для Литвы и его мощностей хватит для обеспечения потребностей Прибалтики. Однако проблема заключается в том, что импортировать СПГ на Украину или в Белоруссию вряд ли кто-то согласится, поскольку это неоправданное повышение цены за транзит через Польшу и Литву.

С Польшей тоже не все так гладко. В ее распоряжении есть собственный СПГ-терминал и правительство намерено его расширить. Польское государство получает газ из РФ, а прямо сейчас строится трубопровод, который свяжет его с норвежскими газовыми месторождениями. Ситуация складывается так, что Польша захочет продавать излишки газа, в том числе в Литву.

Ранее сообщалось, что Украина нашла нового поставщика российских нефтепродуктов. Заменой Proton Energy Group S.A. стал международный трейдер Coral Energy.