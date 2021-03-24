«На черный день»: треть жителей Украины не имеют сбережений

Москва, 24 марта. Треть жителей Украины не имеют никаких сбережений, оставшейся части украинцев их хватит на два месяца, пишет «NewsFront».

Такие данные опубликовала компания Research & Branding Group после того, как провела опрос жителей Украины. Его результаты показали, что денежные сбережения «на черный день» есть у 70% украинцев, но их вряд ли хватит надолго.

Наибольшее количество жителей без каких-либо сбережений проживает на востоке Украины. Опрос был проведен среди 1801 респондента компанией Research & Branding Group в период с 4 по 14 марта.

По данным опроса, сбережений хватит менее чем на месяц — 10% украинцев; на месяц — 17%; на 2 месяца — 14%; на 3–4 месяца — 10%; на 5–6 месяцев — 6%; на 7–12 месяцев — 2%; более года — 2%; затруднились ответить 10% опрошенных.

Бедность в некогда дружественном государстве сегодня никого не удивляет. Это серьезная проблема для страны. По данным статистики, 50% семьям денег хватает только на еду. Из-за нового скачка цен практически всем украинцам приходится серьезно «затягивать пояса».

В прошлом году, к примеру украинские врачи массово отправляли видеообращения в СМИ и Telegram-каналы, требуя от власти выполнить обещания поднять зарплаты. Медицинские работники тогда даже грозились устроить национальную забастовку, сообщало УНН.

Понять врачей можно, ведь их семьям порой не хватает денег даже на еду.

«Мой должностной оклад — 5385 гривен ($193). С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем. Мне очень хочется надеяться, что вы, как народные депутаты, будете заботиться о будущем нашей страны, о том, какой будет наша нация. Надеюсь на ваш ум, на ваше человечное отношение к медицинским работникам», — рассказывал в одном из видео врач детской противотуберкулезной больницы Владимир Кудимов.

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