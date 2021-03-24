Центр спасения тюленей начал работу по примирению рыбаков с нерпами

Москва, 24 марта. Сотрудники Центра спасения тюленей будут ездить с лекциями по школам прибрежных городов и рассказывать о своих подопечных.

Среди учащихся, которые будут слушателями лекций, немало детей местных рыбаков.

«Нередко знакомые рыбаки укоряют нас в том, что благодаря нашим репортажам и таким известным личностям, как Крошик, нельзя ничего плохого сказать в семье о тюленях, поскольку тут же находятся их маленькие защитники. Мы решили эту тенденцию усилить», — рассказали представители центра в своем паблике «ВКонтакте».

Первые лекции прошли в эколого-биологическом отделе дворца творчества «У Вознесенского моста». Также специалисты рассчитывают, что теперь рыбаки, которые часто выступали обидчиками тюленей, будут аккуратнее в своих поступках, чтобы не подать плохой пример детям, посетившим лекцию об этих животных.

Ранее сообщалось, что нерпы Крошик и Шлиссик готовятся к переезду на свежий воздух из своих зимних вольеров в Петербурге. Волонтеры уже провели субботник в новых бассейнах в центре реабилитации ластоногих.