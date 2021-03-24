В Бельгии выявили новую мутацию коронавируса

Брюссель, 24 марта. Новый штамм коронавируса обнаружили в бельгийском городе Льеж. На его долю приходится до 4% от общего числа случаев инфекции.

Такие показатели значительно ниже, чем у британской мутации, заболеваемость которой составляет от 70% до 75% случаев. При этом новый штамм в Бельгии ведет себя отлично от других. Обычно у вируса наблюдается потеря фрагментов ДНК копиями. В случае с бельгийской мутацией, фрагменты не теряются, а собирают дополнения.

До этого сообщалось, что вирусологи выявили британский штамм коронавируса у кошек и собак. Исследования проводили в Великобритании и Соединенных Штатах. Специалисты изучили образцы восьми кошек и трех собак с симптомами, которые характерны для людей.