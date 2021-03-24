Коронавирус способен вызывать хроническое повреждение почек

Москва, 24 марта. Ученые Йельского университета предупредили, что коронавирус способен приводить к хроническому повреждению почек.

Ученые провели исследование с участием 1,6 тыс. пациентов, у которых диагностировали острое повреждение почек. Выяснилось, что подобным недомоганием сопровождаются 24–57% госпитализаций и от 61% до 78% помещений в отделения интенсивной терапии с COVID-19.

Медики отмечают, что исходная функция почек у перенесших коронавирусную инфекцию пациентов не восстановилась даже через 21 день после выписки.

По данным российских специалистов, существуют свидетельства прямого влиянии вируса на почечную ткань.

«Наиболее часто такое осложнение развивается у людей с сердечно-сосудистыми патологиями (гипертония, ишемическая болезнь сердца) и сахарным диабетом», — цитирует врача-уролога клинико-диагностического центра «Медси» Артура Тедеева газета «Известия».

Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса в России постепенно отступает, но показатели заболеваемости по-прежнему остаются высокими. В настоящее время терапию получают 380 тыс. человек, из них 103 тыс. находится на стационарном лечении.