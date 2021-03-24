Правительство Пензы ушло в отставку в полном составе

Пенза, 24 марта. Правительство Пензенской области ушло в отставку в связи с отстранением от полномочий главы региона Ивана Белозерцева.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в связи с утратой доверия. Стоит отметить, что Белозерцев стал фигурантом уголовного производства по факту получения взяток.

Ранее стало известно, что жители региона должны будут досрочно выбрать нового губернатора. Выборы состоятся в единый день голосования, который запланирован на 19 сентября текущего года.