Россия ловко обыграла США на поле санкций против «Северного потока — 2»

Берлин, 24 марта. Россия, прибегнув к уловкам с поставками оборудования из Европы, ловко обыграла США на поле санкций против газопровода «Северный поток — 2», сообщило издание Focus.

Оснащением судна-трубоукладчика «Академик Черский» занимается небольшая компания из пригорода Падуи (Италия) Nuova Patavium. Когда трубоукладчик начнет работы у острова Рюген, то окажется в центре международного внимания. Ему предстоит достроить вторую нитку газопровода «Северный поток — 2». У него на борту находится самая современная техника для обработки кромок труб.

Но всем задействованным в проекте грозят санкции США. Согласно Акту о противодействии российскому влиянию, Белый дом может вводить их в отношении компаний и лиц, которые поставляют для нужд «Северного потока — 2» товары и услуги на сумму в 1 миллион долларов за раз или 5 миллионов долларов в течение года.

Однако российская сторона находит способы доставить необходимое оборудование из европейских стран, сообщает ИноСМИ со ссылкой на немецкое издание Focus.

Обходные пути, посредники и противоречивая информация о ценах оборудования могут оказаться неэффективными, считает дипломат США Дэниел Фрид.

«Использование подставных фирм с целью поставок не поможет. Это все равно нарушение. Это рискованно и не спасет от санкций», — сообщил Deutsche Welle Фрид.

По словам дипломата, с уверенностью говорить, что под санкциями США действительно окажутся европейские компании, не приходится. Для начала Вашингтону необходимо обдумать связанные с этим потенциальные риски.

Никос Цафос из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований высказал мнение, что всерьез чего-то опасаться европейским компаниям не приходится.

«США не готовы принимать все мыслимые меры, лишь бы остановить «Северный поток — 2». Думаю, что для Вашингтона есть некая красная черта. Он не хочет излишне отягощать отношения с Европой», — предположил Цафос.

Эксперт считает, что Вашингтон, несмотря на все угрозы, не будет излишне усердствовать, чтобы оставить пространство для маневра при поиске компромиссов.

Ранее сенаторы-демократы Джин Шахин и Боб Менендес призвали президента США Джо Байдена «использовать все доступные инструменты», чтобы остановить строительство «Северного потока — 2».