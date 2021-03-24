Убийство российского бойца ММА в Северной Осетии попало на видео

Владикавказ, 24 марта. Российский боец Алан Хадзиев был убит в драке. ФАН публикует видео страшного вечера в ресторане, когда погиб спортсмен.

Потасовка произошла в ресторане «Вегас» в Моздоке в Северной Осетии. Боец смешанного стиля (ММА), разнимая драку в кафе, получил удар ножом в сердце. Позже мужчина скончался в реанимации. Спортсмену был 31 год.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц», сообщил RT.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Северной Осетии.

Вместе со спортсменом погиб еще один мужчина. Он был бизнесменом. Также травмы получил другой участник потасовки.