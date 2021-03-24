Украина займется строительством нового флота на Днепре

Днепр, 24 марта. Проект Dnipro Transportation «Украинского Дунайского пароходства» был поддержан Министерством инфраструктуры Украины. Его стоимость составит свыше 200 млн долларов.

Представители УДП отмечают, что согласование инвестиционного проекта — это ключевой и определяющий шаг, который поможет заключить важные кредитные соглашениям с крупными международными финансовыми организациями. В рамках реализации Dnipro Transportation будет построено 16 буксиров-толкачей, которые будут оснащены дизельными моторами гибридного типа. Также ожидается 31 баржа класса Европа-2 и строительные работы по ремонту локаций, где будет проводиться техническое обслуживание и отстой флота. Об этом сообщает портал «ИнтерФакс».

«В дальнейшем ЧАО «УДП» продолжит работать над реализацией проекта Dnipro Transportation с международными финансовыми организациями, Министерством финансов Украины и транспортным комитетом Верховной Рады для получения соответствующих государственных гарантий и отработки привлечения к проекту более широкого круга международных партнеров на взаимовыгодных коммерческих условиях», — отмечается в сообщении УДП.

Представители УДП заявляют, что проект поможет возродить речной путь E-40, использовать транзитный потенциал Днепра и уменьшить нагрузку на автомобильные и железные дороги. Он призван помочь судостроительной отрасли и уменьшит объем выбросов загрязняющих веществ.

Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота уничтожили «противника» вблизи учений НАТО.