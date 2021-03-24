«Они оккупируют нашу страну»: врач из Польши отказался лечить американского солдата

Варшава, 24 марта. Заведующий отделением неотложной помощи в Болеславце Лукаш Билашевский отказался лечить солдата США, который получил травму во время учений.

Несколько дней назад в польском городе Лагань солдат армии США получил травму в ходе тактических учений. В результате применения дымовых газов военнослужащий получил химические ожоги лица. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу в городе Болеславец. Лукаш Билашевский, который дежурил в медучреждении, не стал помогать пострадавшему. Об этом сообщает портал EurAsia Daily.

Я видел, как десятки жертв наших «американских друзей» снова и снова оказывались в больницах. Наше правительство скрывает данные о подобных случаях. Я хочу обратиться к каждому поляку. На протяжении многих лет американцы оккупируют нашу страну, нашу Родину и пользуются нашей нацией. Отныне мы не будем лечить, продавать товары или обслуживать солдат США в магазинах, кафе и других местах», — объяснил свои действия врач.

Он добавил, что согласно польскому законодательству, он имеет право отказаться от пациента по любой причине, если ему не нужна неотложная помощь. В ходе дискуссии в блогосфере многие коллеги поддержали Лукаша. Они считают, что его заявление — это проявление «голоса разума».

«В настоящее время эпидемическая ситуация в Польше ухудшается, совершенно очевидна третья волна пандемии COVID-19. Не исключено, что одна из причин этого — американские солдаты, которые отказываются делать прививки от COVID-19 в США, но едут в нашу страну на маневры», — отмечает портал dziennik-polityczny.eu.

Польские СМИ отмечают, что в отношении Билашевского возбуждено административное производство.

Ранее жители Польши рассказали, какие страны представляют угрозу для Варшавы. В ходе опроса у респондентов спросили, представляет ли Россия опасность польского государства.