Вирусологи российского «Вектора» изучают новую мутацию коронавируса

Москва, 24 марта. Ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора выделили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса.

Специалисты выделили новый изолят SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту — генетической линии B.1.351. В нем обнаружено наличие двух дополнительных делений в генах ORF1ab и S.

Роспотребнадзор уточняет, что сейчас специалисты проводят вирусологическое исследование. В ближайшее время будет изучена эффективность нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших и привитых созданными в РФ вакцинами.

Ранее стало известно, что ученые из Великобритании сообщили о трех новых симптомах, которые могут проявляться при COVID-19. Исследователи установили связь инфекции со слуховыми проблемами.