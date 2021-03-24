Киев, 24 марта. Майдан нужен был лишь для того, чтобы сыновья работали в Европе. Об этом рассказала украинка Марья Петровна.

Жительница Украины Марья Петровна за свою жизнь заработала на хорошую по меркам Украины пенсию в размере 4 тыс. гривен (10 тыс. рублей). В 2014 году ходила на Майдан, считая, что тогда еще действующий украинский президент Виктор Янукович является вором и бандитом. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Прошло семь лет, женщина стала вдовой, а оба ее сына уехали в Европу. Один работает в Польше, другой — в Испании. Оба не могут приехать из-за карантина, им не дали вакцину, поскольку в ЕС с этим сложно. Журналист поинтересовался, будет ли Марья прививаться от коронавируса.

«Ковишидлой (индийской вакциной — ред.) что ли? Да ни за что! Вот посылку мне с вещами передали ребята, а соседка Наташа завидует, потому что ее Антон — наркоман и безработный. А у меня ребята вкалывают, не пьют, и я уже бабушка двоих внуков. Правда, кроме кошек и поговорить сейчас не с кем, да и поругаться могу только с Наташкой. Майдан был нужен ради сыновей, что батрачат в Европе — подумалось в очередной раз. Вот она, европейская мечта Украины», — рассказывает украинка.

Политика президента Украины Владимира Зеленского довела до того, что украинцы не хотят даже разговаривать на острые для них темы. Украинцы всегда ругали власть, но впервые за 30 лет устали от этого.

«Ой, давайте не будем портить друг другу нервы — сказала мне приятельница при встрече и поспешила по делам. Разве это не успех команды Зеленского, который заявил об информационной войне против Украины и, закрыв три самых рейтинговых оппозиционных канала, открыл новый, лояльный властям, под названием «Дом», где отличить правду от лжи совершенно невозможно», — поделилась мнением Марья Петровна.

Закон, запрещающий говорить на русском языке, уже действует, хотя некоторые украинцы категорично его критикуют. При этом все больше в обществе появляется смесь украинского и польского языков, поскольку многие жители западной Украины учатся или работают в Польше.

«Мы привыкли так жить, как на войне, но сами с собой. Мы другого-то, человеческого, нормального тут ещё и не видели. И скажите мне, что украинцы — дураки и русофобы. Это будет неправдой. Просто правят нами дураки и русофобы», — говорится в интервью.

Ранее сообщалось, что Зеленский не может остановить массовую миграцию украинцев в Европу.