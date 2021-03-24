Большая часть российских миллионеров просыпается до семи утра

Москва, 24 марта. Примерно 86% российских миллионеров просыпается до семи утра. Чем меньше доход бизнесмена, тем позже он выбирает время для пробуждения.

Но абсолютное большинство россиян, зарабатывающих больше миллиона в месяц, просыпается раньше 9 утра, сообщает РИА Новости.

Те, кто зарабатывает от 200 до 500 тысяч рублей предпочитают поспать подольше, но 5% из них регулярно просыпаются позже полудня. Россияне, зарабатывающие меньше 200 тысяч, не хотят жертвовать комфортом ради работы: всего 30% из них приветствуют ранние пробуждения. Наемные сотрудники, которые мечтают открыть свой бизнес, тоже не любят вставать рано — 46% поднимаются в промежуток с 7 до 9 утра, 41% — до 7 утра.

Недавно стало известно, как коронавирус повлиял на предпринимателей в Мексике. Как сообщает Национальный институт статистики и географии, за 2020 год в стране закрылось около миллиона предприятий.