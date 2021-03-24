Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с конца февраля

Москва, 24 марта. Курс европейской валюты превысил отметку в 91,15 рубля в среду в ходе торгов.

Об этом стало известно из информации Московской биржи. По состоянию на 07:46 по Москве курс евро вырос на 0,70% и достиг отметки в 91 рубль 15 копеек. Данной стоимости валюта не отмечала с 25 февраля 2021 года.

Ранее основатель криптобиржи BTCC Бобби Ли рассказал о возможных перспективах самой популярной криптовалюты. Уже в течение лета биткоин может подорожать до 100 тысяч долларов. Об этом аналитик заявил в эфире телеканала CNBC. При этом криптовалюта начала текущий год со стоимости в 30 тысяч долларов.