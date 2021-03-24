Евродепутат призвал Сербию поддержать санкции против Белоруссии

Брюссель, 24 марта. Евродепутат от Польши Здислав Краснодембский призвал сербские власти присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении официальных лиц Белоруссии.

Соответствующую правку он внес к проекту резолюции Европарламента. RT публикует выдержки из документа.

Согласно тексту, ЕП приветствует решение Сербии поддержать позицию Евросоюза относительно президентских выборов в Белоруссии. Однако парламентарии обеспокоены, что Сербия до сих пор не ввела санкции против Минска.

Документ гласит, что Европарламент призывает Сербию повысить уровень поддержки заявлений верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также решений Евросовета относительно ограничительных мер. Помимо этого, Краснодембский предложил отметить в резолюции сотрудничество Сербии с Россией и Китаем.

Накануне стало известно, что Брюссель и Вашингтон вынуждают Сербию идти на уступки по Косово. Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подвел итоги визита балканских столиц.