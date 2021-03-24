Жители Хабаровского края могут обидеться из-за смены города на купюре

Хабаровск, 24 марта. Жители Хабаровского края могут обидеться из-за замены вида Хабаровска на Екатеринбург на пятитысячной купюре.

Такое мнение высказал доктор исторических наук, профессор кафедры философии, истории, государства и права ДВИУ РАНХ и ГС Валерий Чудесов в беседе с РИА Новости. Об этом же недавно сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который счел замену города на банкноте большой ошибкой.

«Это можно воспринять негативно. Часть населения воспримет это как какое-то ущемление», — уверен Чудесов.

Он также не видит смысла в таких переменах и признался, что ему будет обидно, если виды города заменят на Екатеринбург. К тому же, добавил профессор, непонятно, как такие меры могут повысить степень защиты.

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