Ветер сорвал крышу детского сада в селе Кавалерское на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 24 марта. Кровля детского сада «Березка» в Усть-Большерецком муниципальном районе Камчатки была сорвана в результате порывов ураганного ветра. Об этом сообщила районная администрация.

В управлении сообщили, что из 600 кв. м кровельного покрытия 230 было повреждено. В селе Кавалерском признали случившееся чрезвычайной ситуацией муниципального уровня. ЧП произошло в зоне влияния циклона в ночь на 23 марта. Порывы ураганного ветра достигали 45 м/с. На сегодняшний день в Усть-Большерецком районе проживают более 7 тыс. человек.

«В селе Кавалерское порывом ураганного ветра с крыши здания детского сада «Березка» сорвало кровельный материал. Необходим ремонт», — отметили в районной администрации.

Ранее стало известно, что боевые пловцы Тихоокеанского флота устроили подводную стрельбу в ходе учений на Камчатке. Военнослужащие осмотрели подводную часть кораблей и причальных сооружений на предмет возможной закладки взрывных устройств. Отмечается, что в ходе учений использовались пистолеты и пулеметы, способные вести огонь прямо на глубине. В тренировках приняли участие более 20 боевых пловцов, были задействованы два противодиверсионных катера проекта «Грачонок».