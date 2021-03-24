Регина Тодоренко подарила родителям новую дорогую иномарку

Москва, 24 марта. Телеведущая и блогер Регина Тодоренко в Instagram-аккаунте похвасталась подарком для родителей, стоимостью более 2 миллионов рублей.

Звезда шоу «Орел и Решка» вместе с братом устроили для родителей сюрприз. Они усадили своих родных в машину, предварительно закрыв глаза маской. Их путь держал на парковку. Тодоренко осторожно подвела родителей к новому Volkswagen Tiguan, который был украшен огромным красным бантом.

Как рассказала Регина, ее отец 12 лет назад пожертвовал своей любимой «Нивой для того, чтобы купить машину юной дочери. С того момента он мечтал о новой машине. Недавно он признался, что планирует купить Smart , чтобы перевозить оборудование для дайвинга. Однако Тодоренко опередила отца. Она решила не скупиться и замахнуться на новенький кроссовер.

«Я давно хотела подарить родителям комфортный автомобиль, но был ряд причин, по которым мы не могли осуществить это желание», — написала жена Топалова.

Подарок детей пришелся по душе и папе и маме. Телеведущая запечатлела на видео слезы радости. К слову, стоимость такого автомобиля начинается от 2 миллионов рублей.

Ранее Тодоренко сообщила, что у нее диагностировано неизлечимое заболевание — речь идет о витилиго (нарушения пигментации кожи, при котором меланин полностью исчезает на отдельных участках тела). Она показала белое пятно чуть ниже коленки, которое становится еще заметнее на фоне загорелой кожи. Раньше телезвезда стеснялась говорить о проблеме, стараясь прикрывать коленку.