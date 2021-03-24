Киев, 24 марта. Заявления Украины о том, что национализация компании «Мотор Сич» обеспечит защиту украинских интересов — это полная ложь и фарс, об этом заявил китайский бизнесмен Ду Тао.

Президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао считает, что арест акций предприятия — это возмутительное ограбление зарубежных инвесторов, а слова украинских властей о защите национальных интересов — ложь. Об этом рассказало издание «МинПром».

«Это оскорбление принципа справедливости, нарушение мирового торгового порядка и предательство всего украинского народа. Это глупый и варварский, подлый и бесстыдный, грязный и тошнотворный современный фарс. Режиссер и актеры которого на самом деле являются правительством (!) одного суверенного государства, которое выставляет напоказ верховенство закона, справедливость и цивилизацию, а на деле демонстрирует совершенно обратное поведение», — подчеркнул Ду Тао.

Он добавил, что целью украинские власти таким образом получить одобрение «иностранных хозяев». По его словам, правительство пытается удовлетворить только собственные желания, дурачит народ, узурпирует власть и предает страну. Он раскритиковал процесс национализации.

«Для процветания «Мотор Сич» намного важнее другое. И вопросы другие: где в будущем долгосрочный рынок? Где реальные и срочные заказы? Как модернизировать технологии, как произвести смену поколений продуктов и как обновить производственные оборудования? И как гарантируются рабочие места и благосостояние рабочих?» — заявил китайский бизнесмен.

Ду Тао добавил, что если все ограничится пустыми заявлениями и ложными обещаниями, то заявления относительно защиты национальных интересов Украины можно считать «полной ложью».

Ранее стало известно, что на Украине разобрали, чего ждать от Китая в отместку за «Мотор Сич».