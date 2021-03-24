Разработчик «Спутника V» рассказал, какой вакциной мог привиться Путин

Москва, 24 марта. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что президент РФ Владимира Путина сделал прививку разработанным организацией препаратом «Спутник V».

«А с чего вы решили, что он привился другой вакциной?! И ему, и всему российскому народу подошла бы вакцина «Спутник V», — сообщил порталу НСН.

Гинцбург считает, что главу государства не стоит выделять из общей массы граждан. Директор центра имени Гамалеи выразил надежду, что, следуя примеру президента, люди будут смелее прививаться.

Необходимость отгула после прививки разработчик вакцины назвал глупостью. Как и после любой другой прививки следует понизить изматывающие физические нагрузки.

«А на остальные дела не надо обращать внимания: как жил, так и живи дальше», — заключил Гинцбург.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин вакцинировался от коронавирусной инфекции. Президент после инъекции чувствует себя хорошо. В среду главу государства ожидает полноценный рабочий день, заключил пресс-секретарь главы государства.