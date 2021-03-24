Киев, 24 марта. Новым украинским лидером станет ранее неизвестный оппозиционер. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Во время предвыборной кампании президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что будет руководить государством только один срок. Однако многие украинские граждане и политики продолжают обсуждать, пойдет ли он на выборы повторно. Выдвигаются теории относительно того, кто может быть кандидатом, и кто станет следующим президентом. Об этом сообщает портал «Правда.ру».

Экс-политик Николай Азаров считает, что новым украинским лидером станет человек, который ранее не был известен населению. На это указывает и тот факт, что полтора года назад избрали Зеленского, который был знаменит как комик, но не принимал участие в политике.

Выбор украинцев объясняется тем, что бывший президент Украины Петр Порошенко не вызывал доверия у сограждан. Некоторые и вовсе его ненавидели, а потому предпочитали голосовать за кого угодно, но не за действующего на тот момент главу государства. Бывший премьер считает, что Зеленского постигнет та же участь, если в ситуацию не вмешаются Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Зеленского ошибочно «уволили» с поста президента.