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Азаров рассказал, кто может стать следующим президентом Украины

Азаров рассказал, кто может стать следующим президентом Украины

Киев, 24 марта. Новым украинским лидером станет ранее неизвестный оппозиционер. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Во время предвыборной кампании президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что будет руководить государством только один срок. Однако многие украинские граждане и политики продолжают обсуждать, пойдет ли он на выборы повторно. Выдвигаются теории относительно того, кто может быть кандидатом, и кто станет следующим президентом. Об этом сообщает портал «Правда.ру».

Экс-политик Николай Азаров считает, что новым украинским лидером станет человек, который ранее не был известен населению. На это указывает и тот факт, что полтора года назад избрали Зеленского, который был знаменит как комик, но не принимал участие в политике.

Выбор украинцев объясняется тем, что бывший президент Украины Петр Порошенко не вызывал доверия у сограждан. Некоторые и вовсе его ненавидели, а потому предпочитали голосовать за кого угодно, но не за действующего на тот момент главу государства. Бывший премьер считает, что Зеленского постигнет та же участь, если в ситуацию не вмешаются Соединенные Штаты.

Азаров рассказал, кто может стать следующим президентом Украины

Ранее сообщалось, что Зеленского ошибочно «уволили» с поста президента.

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