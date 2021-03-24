Кассир рассказала, из-за кого в магазинах портятся продукты

Нижнекамск, 24 марта. Кассир магазина в Нижнекамске заявила, что в появлении испорченных продуктов питания зачастую виноваты сами покупатели.

В комментариях к публикации о приобретенном в магазине паштете с плесенью в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте» пользователь Ландыш Г. сообщила, что 12 лет проработала кассиром. По ее словам, продавцы супермаркета ежедневно находят на полках в торговом зале продукты, которые должны лежать в холодильнике. Бывает, что покупатели кладут товары в морозильные камеры, хотя те не предназначены для хранения там.

«Продукты, которые должны лежать строго в холодильнике, вечером во время обхода магазина обнаруживаются среди, например, стиральных порошков. Или бывает так, что в морозильник положат средство для очистки унитаза. Потом сами же покупатели кидают в соцсети фото и все валят на продавцов», — цитирует пользователя телеканал «НТР 24».

Кроме того, часто покупатели оставляют скоропортящийся товар на кассе, но возможность быстро вернуть его в холодильник кассир имеет не всегда, так как не имеет право покидать рабочее место по своему желанию.

Ранее эксперты Российской системы качества (Роскачество) провели проверку состава вишневых соков. Большая их часть на полках российских магазинов соответствует установленным стандартам, однако в нескольких обнаружили опасные вещества.