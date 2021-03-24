Синоптик Тишковец пообещал россиянам «оранжевое» лето

Москва, 24 марта. Лето в европейской части России будет солнечным с умеренно теплой погодой в пределах климатической нормы. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В большей части Европейской России на климатической карте видны отметки оранжевого и персикового цвета, что означает отклонение показателей от нормальных для этого периода температур. Синоптик отметил, что средняя температура сезона и среднемесячные показатели будут примерно на один, а в июне и в июле – на два градуса теплее положенных. Об этом передает НСН.

В июне прогнозируется норма по осадкам, во втором летнем месяце ожидается дефицит осадков с большим количеством солнечных дней. Осадки в августе будут в пределах нормы. В сентябре температура воздуха будет обычной по норме, рассказал синоптик.

Россиян ждет не холодные весна и лето, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха весной и летом будет около или немного выше нормы. В апреле температура воздуха будет выше нормы в нескольких регионах страны. По прогнозам синоптика, в Центральном, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах апрель будет теплее обычного.

В Татарстане весной ожидают более теплую погоду, чем в зимние месяцы. В апреле ожидается температура воздуха выше нормы, для республики этот составит показатель до плюс пяти градусов тепла. Об этом информирует RT.