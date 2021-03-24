Половина россиян пожаловались на эмоциональное выгорание в работе

Москва, 24 марта. Около 50% респондентов ощущают постоянное нервное напряжение, еще 62% россиян из-за усталости не находят в себе сил на общение и замкнулись в себе.

Примерно 47% опрошенных ощущают эмоциональное истощение, сообщает РБК. Другие 48% опрошенных жалуются на эмоциональное опустошение, из-за которого все рабочие задачи они выполняют автоматически, а 45% российских сотрудников отдалились от коллег и знакомых.

Физические проявления выгорания фиксируются у 31% участников опроса, которые заявили о нарушениях сна, головной боли и давлении. Еще 25% россиян подумывают сменить работу из-за ощущения тупика, загнанности в угол и давления неразрешимой и безнадежной ситуации.

Недавно сотрудники одного из крупнейших инвестиционных банков в мире пожаловались на чудовищные условия труда. Среди претензий — слишком долгие рабочие смены и злоупотребление полномочиями со стороны работников. В то же время в России количество самозанятых достигло двух миллионов человек, которые заплатили восемь миллиардов рублей налогов, сообщает RT.