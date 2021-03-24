Экс-глава Национальной разведки США рассекретил доказательства существования НЛО

Вашингтон, 24 марта. Наблюдения неопознанных летающих объектов (НЛО) будут официально опубликованы в июне, об этом сообщил бывший директор американской разведки Джон Рэтклифф.

Экс-глава разведки, который служил в администрации Трампа, сказал, что он надеялся рассекретить отчеты во время своего пребывания в должности, но они будут опубликованы Пентагоном к 1 июня. Доклад будет включать в себя наблюдения и сообщения об объектах, движущихся, казалось бы, невозможными способами. Некоторые НЛО могут преодолевать скорость звука без сопровождающего звукового удара. Об этом сообщает портал LiveScience.

«Наблюдений намного больше, чем было обнародовано. Некоторые из них были рассекречены. И когда мы говорим о наблюдениях, мы говорим об объектах, которые видели пилоты ВМФ и ВВС или они были обнаружены на спутниковых снимках, где отчетливо зафиксированы действия, которые трудно объяснить. Движения, которые сложно воспроизвести, на Земле нет таких технологий. Среди таковых можно отметить перемещение со скоростью, превышающей звуковой барьер, без звукового удара», — заявил Рэтклифф в интервью телеканалу Fox News.

Американские военные опасаются, что неопознанные воздушные явления могут быть секретными самолетами или оружием, разработанными другими странами.

Разоблачители предположили, что кажущаяся экстремальная скорость самолета в видеороликах, выпущенных в апреле 2020 года, может быть оптической иллюзией под названием «параллакс». Есть также рассекреченные экспериментальные самолеты, которые могут преодолевать скорость звука без характерного треска.

В апреле прошлого года Пентагон официально обнародовал и признал подлинность трех коротких видеозаписей с НЛО.