Киев, 24 марта. Белоруссия производит нефтепродукты из российской нефти, и основными их потребителем является Украина, которая называет РФ агрессором.

Минск только выиграл от того, что в 2014 году между Москвой и Киевом обострились отношения. Согласно официальной информации Госслужбы статистики Украины, в 2014 году количество поставок нефти и нефтепродуктов из Белоруссии возросло в 1,33 раза, до 3 млрд 268,1 млн долларов. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

Российский журнал «Современная АЗС» в 2016 году опубликовал статью с инфографикой. Она указывает, что в 2014 году 36,6% бензина и 54,2% дизеля Украина получила от Белоруссии. Год спустя поставки бензинового топлива составили 44,2%, а дизельного — 44,7%, хотя в общих объемах Незалежная стала закупать меньше, чем в 2014 году. Это говорит о том, что РБ в тот период была наиболее крупным экспортером нефтепродуктов на территорию украинского государства, хотя не была доминантом.

«В 2015 г. доля белорусского дизельного топлива сократилась с 2,57 млн тонн до 2,16 млн тонн (падение составило 16,4%, или больше 410 тыс. тонн). Из этого количества более 90% белорусского ДТ приходится на Мозырский НПЗ и только порядка 8,5% на Новополоцкий НПЗ, — говорится в материале.

На этот фактор повлияла как экономическая ситуация на Украине, так и политика ценообразования. Кроме того, в рынок вмешалась Польша, которая поставила в 2015 году 212 тыс. тонн бензина. В 2016 году Белоруссия стала сильнее доминировать по объемам поставок нефтепродуктов. Отгрузки дизельного топлива увеличились на 26% (до 2,73 млн тонн), а по бензину РБ заняла долю в 80,3% (1,16 млн тонн), на 88,7% больше, чем в 2015 году. В 2018 госкомпания «Укртатнафта» продвигала ограничительные меры против белорусских поставщиков, которые получали нефть из РФ без пошлин.

«Доля белорусского бензина на украинском рынке снижается. Директор ООО «Консалтинговая группа А-95» (Киев) Сергей Куюн отмечает, что импорт бензинов из Беларуси по итогам первого полугодия 2019 года снизился на 25% до 315 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — говорится в материале издания «Белрынок».

Оно отмечает, что снизился объем поставок и дизельного топлива, с 43 до 30%, хотя при этом Украина стала покупать нефтепродукты у России. Доля возросла до с 28 до 39%.

Белорусский бензин в 2019-2020 годах занимал доминирующую долю на Украине. В первые полгода 2019 года 67,7% бензина в Незалежной был поставлен из Республики Беларусь, и за аналогичный период в 2020 году — 76%, и в дальнейшем объемы поставок нефтепродуктов из РБ на Украину только возрастал.

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