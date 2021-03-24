Названы регионы России с высокой ожидаемой продолжительностью жизни

Москва, 24 марта. Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году в России зафиксирована в Ингушетии — 81,2 года, свидетельствует предварительная оценка Росстата.

Далее в списке оказались Дагестан (76,4 года), Москва (76,2 года), Карачаево-Черкесия (74,8 года) и Кабардино-Балкария (74,4 года).

Самые низкие показатели отмечены на Чукотке (65,8 года), в Туве (66,3 года), Амурской области (67,4 года), а также в Еврейской автономной области (67,5 года) и в Забайкальском крае (68,2 года).

В России существует устойчивый региональный вектор изменения продолжительности жизни, отметила руководитель отдела здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова

«Продолжительность жизни уменьшается с юга на север и с запада на восток. В основе этого лежат такие фундаментальные причины, которые сформированы еще в советское время, они продолжают оказывать влияние и в настоящее время», — объяснила Иванова в беседе с RT.

Ожидаемой продолжительностью жизнью при рождении называют число лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения родившихся в этом году при условии, что на протяжении всей жизни данного поколения уровень смертности останется в каждом возрасте таким, каким он был в год, для которого рассчитан показатель.

Ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) спрогнозировал продолжительность жизни детей, рожденных в России 1 января 2021 года. Продолжительность их жизни составит 88 лет. Средняя продолжительность жизни рожденных в этот день в мире детей составит 84 года, отмечают специалисты ЮНИСЕФ.