Зеленский не может остановить массовую миграцию украинцев в Европу

Киев, 24 марта. В 2021 году еще большее число трудовых мигрантов из Украины планирует переехать в Польшу, и также возрастает процент безвозвратной миграции.

Согласно социологическому опросу, в 2020 году трудоспособное население Украины в возрасте до 39 лет продолжает активно покидать свою родину ради поиска работы в Европе. Наблюдается умеренная тенденция к увеличению женской доли в трудовой миграции. Она увеличилась на 3% в сравнении с 2020 годом. При этом большая часть опрашиваемых имеет образование, высшее — у 28,4%, среднее специальное или техническое — у 47,8%. Об этом сообщает издание УкрРудПром.

В материале отмечается, что подавляющее большинство украинских мигрантов остались довольны или удовлетворены своей нынешней работой в Польше. Основным преимуществом польского трудоустройства отмечают высокую зарплату в сравнении с Украиной, 80,6% опрашиваемых выбрали этот пункт. Также 27,9% украинцев отметило стабильную экономику в европейском государстве, а 25,4% респондентов заявили, что в Польше несложно получить необходимые для работы документы, если сравнивать с другими странами из Евросоюза.

В ходе социологического опроса у украинцев поинтересовались, по какой причине они решили покинуть свою родную страну и переехать в Польшу. 70,9% респондентов отметили безработицу, 49% — плохую экономику на Украине, 23,2% — отсутствие перспектив, 22,8% — напряженную политическую ситуацию, и 14% решили переехать из-за коррупции.

«46,4% украинских работников заявляют о дальнейших интеграционных намерениях остаться жить в Польше. При этом 37,3% имеют экономические намерения заработка и возвращения на Родину. Важно, по возвращению на Украину — такую возможность вообще не рассматривают 35,1%. В 2020 году этот показатель был меньше — 30,5%», — говорится в сообщении.

Разрешение на временное пребывание намерены получить или уже его оформили — 59,7% респондентов (в 2020 году — 53%). Разрешение на постоянное пребывание желают получить 66,5% украинцев (в 2020 году — 60%).

«Заметное увеличение этих показателей также говорит о росте интеграционных настроений украинский. Но следует учитывать, что почувствовав преграды при локдауне с пересечением границ или продолжением рабочих виз, украинцы за получение спецкарт пытаются минимизировать такие проблемы в дальнейшем, — отмечается в исследовании.

Ранее в интервью Федерального агентства новостей политолог Корнилов рассказал, почему поляки все чаще считают украинцев врагами.