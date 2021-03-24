Голливудский актер Джордж Сигал скончался после операции на сердце

, 24 марта. Американский актер, номинант на премии «Оскар» и BAFTA, двукратный лауреат премии «Золотой глобус» Джордж Сигал скончался в возрасте 87 лет.

Джордж Сигал скончался 23 марта утром, сообщает Deadline со ссылкой на жену актера Сони Сигал. Причиной стали осложнения после операции коронарного шунтирования.

Актер запомнился зрителю своими ролями в телевизионных ситкомах. Он играл издателя Джека Галло в сериале NBC «Просто стреляй в меня!», что принесло ему двух номинаций на «Золотой глобус». Также Сигал принимал участие в съемках сериала «Голдберги», детективной драме ABC конца 80-х годов «Закон Мерфи», комедии CBS 1987 года «Возьми пять».

Ранее стало известно, что семья известного голливудского актера Джейми Дорнана, известного по фильму «50 оттенков серого», готовится к похоронам. Отец артиста профессор Джим Дорнан умер на 74-м году жизни.

Накануне RT сообщал, что на 87-м году жизни скончался бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Элджин Бэйлор.