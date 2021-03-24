«Человек подвержен влиянию»: друзья попытались оправдать Наталью Дрожжину

Москва, 24 марта. Знакомые Натальи Дрожжиной заявили, что в скандале с наследством Алексея Баталова она является жертвой. Мнением они поделились в передаче «Прямой эфир» на канале «Россия-1».

В новом выпуске программы обсуждали личность Дрожжиной. Сестра Елена Новикова и французский друг артистки Шота Чиковани попытались оправдать актрису. По их мнению, вина за ситуацию с имуществом актера Алексея Баталова лежит на супруге Дрожжиной, юристе Михаиле Цивине.

«Наташа – человек, который подвержен влиянию. Сначала это была ее мама, потом другие люди и, в конце концов, Цивин. Я считаю, что она жертва. Смотря все эти передачи о ней и Цивине – все документы оформлены на нее. Цивин вроде бы и ни при чем. Меня это смущает», — сообщила Новикова.

Чиковани, который знал чету по Парижу, заявил, что ради Цивина артистка «готова была прыгнуть с Эйфелевой башни».

«Наташу нельзя судить по тому, что она подписала какую-то одну, другую бумажку. Да, она его любит. Но голова-то – Миша. За все мужик должен отвечать. Мужик должен остаться мужиком. Вот и все. Нельзя подставлять бабу», — подчеркнул Чиковани.

Скандал разразился после обвинений со стороны вдовы Баталова Гитаны Леонтенко в адрес Цивина и Дрожжиной. Следственный комитет РФ позднее возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Леонтенко утверждает, что пара оставила их с дочерью Машей без средств к существованию и крыши над головой.

В скандал оказался втянут и режиссер Никита Михалков. Он финансово помогал семье Баталова как при жизни актера, так и после его смерти. За несколько лет он перевел сотни тысяч рублей семье Баталова. Он также нашел для вдовы Баталова опытных адвокатов, добившись того, чтобы дело рассматривали на высшем уровне.