Больницы забиты, медиков не хватает: Харьков столкнулся с нехваткой специалистов

Харьков, 24 марта. Резкий всплеск заболеваемости COVID-19 привел к тому, что власти Харькова призвали людей с медицинским образованием пополнить коронавирусные бригады в больницах.
Заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан заявила, что в текущем месяце нагрузка на коронавирусные бригады стала выше в полтора раза, если сравнивать с январем и февралем. При этом отделения для лечения пациентов с COVID-19 возможно сформировать только из сотрудников медучреждений, где есть такие отделения. Об этом сообщает портал «Украина.ру.
Политик отмечает, что в четыре харьковские больницы нужны анестезиологи, кардиологи, терапевты, медсестры и младший медицинский персонал. По ее словам, в прошлом году число сотрудников в городских медучреждениях снизилось на 2 тыс. человек.
«В марте количество больных начало резко повышаться, но мы не можем создать новые бригады, пока не сдадим мартовский отчет в Национальной службе здоровья Украины и они не увидят, что бригады работали с перегрузкой. Но в апреле мы столкнемся с проблемой, что у нас физически не будет людей, которых мы могли бы включить в состав бригад. Поэтому я вынуждена обратиться ко всем, кто имеет медицинское образование», — сказала Горбунова-Рубан.
Она уточнила, что помочь в борьбе с пандемией могут ученые-медики, студенты со средним медицинским образованием. За период работы в коронавирусных бригадах им будет предоставлена более высокая зарплата. Правительство Харькова обратилось в службу здоровья с просьбой разрешить совмещать в бригаде сотрудников из разных медучреждений.
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