Больницы забиты, медиков не хватает: Харьков столкнулся с нехваткой специалистов

Харьков, 24 марта. Резкий всплеск заболеваемости COVID-19 привел к тому, что власти Харькова призвали людей с медицинским образованием пополнить коронавирусные бригады в больницах.

Заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан заявила, что в текущем месяце нагрузка на коронавирусные бригады стала выше в полтора раза, если сравнивать с январем и февралем. При этом отделения для лечения пациентов с COVID-19 возможно сформировать только из сотрудников медучреждений, где есть такие отделения. Об этом сообщает портал «Украина.ру.

Политик отмечает, что в четыре харьковские больницы нужны анестезиологи, кардиологи, терапевты, медсестры и младший медицинский персонал. По ее словам, в прошлом году число сотрудников в городских медучреждениях снизилось на 2 тыс. человек.