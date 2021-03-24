Жириновский потребовал наказать Собчак за интервью со скопинским маньяком

Москва, 24 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отстранить телеведущую Ксению Собчак от эфира.

Причиной к такому требованию послужило интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. Жириновский считает, что необходимо ввести закон, запрещающий брать интервью у осужденных за насилие и убийство, передает РИА Новости.

«Давайте проект закона — запретить брать интервью у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью человека, или убийц», — сказал лидер ЛДПР.

Партия уже готовит соответствующий законопроект, согласно которому наказание за нарушение будет в виде административной ответственности. Государство должно уделять внимание таким инцидентам, заявил один из авторов инициативы, зампред комитета ГД по образованию и науке Максим Зайцев.

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, в интервью Ксении Собчак сообщил, что не считает себя секс-зависимым, хоть и смотрит порнографию два раза в сутки и собирается купить резиновую куклу. В сентябре 2000 года Мохов из города Скопин Рязанской области похитил двух девочек: 17-летнюю Елену Самохину и 14-летнюю Катерину Мартынову.

Пленниц он продержал в подземном бункере 3 года 7 месяцев, периодически их насилуя. Старшая из них трижды была беременна. Девочек освободили благодаря счастливой случайности. В марте Мохов вышел на свободу на два месяца раньше срока.