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Жириновский потребовал наказать Собчак за интервью со скопинским маньяком

Жириновский потребовал наказать Собчак за интервью со скопинским маньяком

Москва, 24 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отстранить телеведущую Ксению Собчак от эфира.

Причиной к такому требованию послужило интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. Жириновский считает, что необходимо ввести закон, запрещающий брать интервью у осужденных за насилие и убийство, передает РИА Новости.

«Давайте проект закона — запретить брать интервью у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью человека, или убийц», — сказал лидер ЛДПР.

Партия уже готовит соответствующий законопроект, согласно которому наказание за нарушение будет в виде административной ответственности. Государство должно уделять внимание таким инцидентам, заявил один из авторов инициативы, зампред комитета ГД по образованию и науке Максим Зайцев.

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, в интервью Ксении Собчак сообщил, что не считает себя секс-зависимым, хоть и смотрит порнографию два раза в сутки и собирается купить резиновую куклу. В сентябре 2000 года Мохов из города Скопин Рязанской области похитил двух девочек: 17-летнюю Елену Самохину и 14-летнюю Катерину Мартынову.

Пленниц он продержал в подземном бункере 3 года 7 месяцев, периодически их насилуя. Старшая из них трижды была беременна. Девочек освободили благодаря счастливой случайности. В марте Мохов вышел на свободу на два месяца раньше срока.

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