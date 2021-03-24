Главный штурман ВВС ВКС РФ рассказал подробности подготовки к параду Победы

Москва, 24 марта. Парад Победы на Красной площади завершат 76 самолетов и вертолетов, рассказал главный штурман Военно-воздушных сил ВКС РФ Анатолий Миняйло.

В этом году в параде примут участие 53 самолета и 23 вертолета. Подготовка к празднованию 9 Мая идет полным ходом, добавил Миняйло. Экипажи начнут готовить в начале апреля.

По словам Миняйло, маршруты полетов спланированы таким образом, что самолеты и вертолеты смогут пролететь при любых условиях, в том числе сложных метеорологических.

«Основная задача состоит в том, чтобы разработать маршруты полетов, позволяющие экипажам парадного строя не только в сжатое время безопасно выполнить полет, но и осуществить сбор боевого порядка, заняв малые и предельно малые высоты над Красной площадью», — сказал главный штурман в интервью газете «Красная звезда».

На днях Кремль анонсировал проведение парада Победы на Красной площади. Вопрос о присутствии зрителей будет решаться совместно с Роспотребнадзором в зависимости от эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.