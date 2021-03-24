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Фотография Пугачевой без макияжа восхитила ее поклонников

Фотография Пугачевой без макияжа восхитила ее поклонников

Москва, 24 марта. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вновь удивляет фанатов фотографией без макияжа.

Внешность Пугачевой в последнее время претерпела сильные изменения. Некоторые считают, что сейчас певица выглядит лучше, чем в молодости. Но есть и те, кто утверждает, что красота Примадонны — это заслуга косметологов, пластических хирургов и ретуши фото.

Недавно фан-аккаунт Пугачевой разместил ее фото без макияжа и обработки. Однако публикация собрала огромное количество сообщений от фанатов певицы, которые неустанно восхищались ее красотой.

Нельзя точно определить, когда была сделана фотография. Однако светлый цвет волос говорит о том, что фото не больше года. По словам поклонников, 71-летняя артистка выглядит довольно молодо.

«В первую очередь она женщина, как и все мы, и она прекрасна», «Без фильтра и без макияжа естественно и красиво!», «Все боятся себя без фильтра показывать, мое уважение А.Б. за смелость, красавица, умница», «Любовью и молодостью дышит Ваше лицо», — писали фанаты.

Ранее певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте побывали в гостях у друга и продюсера Анатолия Лопатина. Он разместил со звездами совместный снимок, чем заинтриговал пользователей.

Поклонники артистов пришли в восторг от кадра и предположили, что мать и дочь запишут совместную песню. Заинтригованные фанаты в комментариях под фото принялись задавать вопросы продюсеру, но они пока что остались без ответа.

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