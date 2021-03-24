Некоторые страны готовы принять российских туристов со справкой о вакцинации

Москва, 24 марта. Вакцинация от коронавируса в скором времени позволить российским туристам посетить Грецию и Израиль.

Власти Греции откроют въезд для россиян с 14 мая при соблюдении одного из трех условий, среди которых предоставление отрицательного результата теста на COVID-19, справки о наличии антител для тех, кто переболел, либо сведений о вакцинации. По словам управляющего директора «Tez Tour Греция» Димитриса Харитидиса, российские вакцины одобрены в Греции, поэтому привившиеся «Спутником» могут бронировать жилье. Об этом пишут «Известия».



Израиль планирует открыть границы для россиян с июля при наличии у туристов антител к коронавирусной инфекции. Власти Кипра будут пускать российских туристов с 1 апреля при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Черногория готова принять туристов с антителами и справкой об их наличии. Грузия, Сейшелы и Шри-Ланка открыты для путешественников с сертификатами о вакцинации. Турция, Куба и Мальдивы впускают российских туристов при условии предъявления теста ПЦР. Без ограничений встретят россиян в Занзибаре.

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев призвал популяризировать курорты в Северо-Кавказском федеральном округе. По его словам, в рамках всех программ развития внутреннего туризма, которые действуют и будут предложены в стране, особое внимание нужно уделить продвижению курортов СКФО и повышению их узнаваемости. Об этом пишет ФАН.