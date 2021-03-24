Депутат ГД потребовала убрать флаг РФ на выступлении Манижи на Евровидении

Москва, 24 марта. Первый зампред комитета ГД РФ по культуре Елена Драпеко выступила с критикой певицы Манижи, которая с песней Russian Woman будет представлять Россию на Евровидении-2021.

Депутат считает недопустимым, чтобы Манижи пела под российским флагом. Драпеко потребовала убрать «государственные символы» и отказаться от участия в Евровидении-2021 как государству.

«Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии», — заявила в беседе с порталом Sobesednik.ru депутат.

Парламентарий считает, что певица «не тронула не только ее, но и всех остальных». Драпеко отметила, что не знает, кому Манижа «до такой степени понравилась». По мнению депутата, «это не лучшая исполнительница от России».

Первый зампред комитета ГД РФ по культуре считает, что отправить на Евровидение следовало бы группу Little Big. Коллектив должен был представлять страну на конкурсе в 2020 году.

В Международный женский день Первый канал объявил, что победительницей национального отбора на Евровидение стала Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина»). Ее клип собрал уже более миллиона просмотров.

Однако вместо поддержки на певицу обрушился град критики. Чаще всего девушку упрекают за ее происхождение: пользователи Сети негодуют, что Россию будет представлять урожденная таджичка.

Коллеги Манижи заявили, что на певицу нападают люди с узким кругозором. Александр Шанин, участник группы Stone Submarines отметил, что певица является очень талантливым и мощным артистом с четкой жизненной позицией.