Драка на российско-грузинской границе закончилась смертью дальнобойщика

Владикавказ, 24 марта. Конфликт между двумя водителями большегрузов возник на нейтральной полосе в районе погранперехода на Военно-Грузинской дороге.

Как сообщил телеканал «360», в среду в районе контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс из-за опасности схода лавин скопилось несколько сотен фур. По неизвестным пока причинам, двое дальнобойщиков вступили в конфликт. В результате один убил другого.

На место происшествия прибыли грузинские следователи, которые установили, что участники смертельной драки не являются гражданами России или Грузии. Их личности не называются. В пресс-службе погрануправления информацию пока не комментируют.

Ранее стало известно о гибели двукратного чемпиона мира по Full Contact Fighting MMA, российского бойца Алана Хадзиева. Он умер после драки возле ресторана. Трагедия произошла в Моздоке.