Малышева назвала заболевания, при которых косметолог бессилен

Москва, 24 марта. Врач и телеведущая Елена Малышева назвала три болезни, которые видны на лице человека.

Первой болезнью Малышева назвала экзофтальм, для которой характерны выпученные глаза. В таких случаях косметологи бессильны из-за избытка гормона щитовидной железы. С такой болезнью стоит обращаться к эндокринологу. Для женщин при этом характерны резкое похудение, плаксивость, сердцебиение, нервозность, добавил соведущий Дмитрий Шубин в программе «Жить здорово!».

Второе заболевание — это «кисетные» морщины, являющиеся одним из симптомов склеродермии. Появляются ощущения сухой и стянутой кожи. Косметолог при этом не сможет помочь, так как его вмешательство может вызвать иммунный ответ и ухудшить состояние капилляров и сосудов.

Усики над верхней губой у женщин может свидетельствовать о поликистозе яичников, что означает доминирование мужских гормонов над женскими. Это впоследствии может привести к бесплодию, поэтому стоит консультироваться с гинекологом.

Ранее Елена Малышева составила топ-5 пагубных для кожи привычек. Отказ от никотина и сахара может помочь сохранить здоровую кожу и предотвратить появление прыщей. С ее слов, первое, на что нужно обратить внимание, это недостаточное очищение лица от макияжа перед сном.