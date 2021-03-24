Ветропарк стоимостью 8,5 млрд рублей построят на Сахалине

Южно-Сахалинск, 24 марта. ООО «Восточная горнорудная компания» планирует построить на Сахалине ветропарк мощностью 67,2 МВт за 8,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Проект реализуются в Углегорском районе Сахалинской области. Ветропарк станет самым крупным в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

«Энергообъект мощностью 67,2 МВт может стать самой крупной ветроэлектростанцией в островном регионе и на Дальнем Востоке. Губернатор Валерий Лимаренко ознакомился с инвестпроектом и поддержал его», — отметили в правительстве.

Стоимость проекта составит 8,5 млрд рублей, сообщает со ссылкой на пресс-службу ВГК «Интерфакс». Строительство будет вестись за счет инвестиций компании, а также субсидий регионального и федерального бюджетов. Запустить объект в эксплуатацию собираются в 2023 году.

Ветропарк позволит ВГК обеспечить большую часть электроснабжения своих основных производственных мощностей. На участках с высоким потенциалом ветра установят 16 ветротурбин. Энергообъект станет частью всероссийского климатического эксперимента, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко одобрил выделение земель для строительства домов, где будут жить молодые семьи. На этих территориях проведен газ, рядом расположены остановки общественного транспорта.