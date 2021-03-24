Пушков заявил о скором демографическом кризисе на Украине

Москва, 24 марта. Украина находится под угрозой демографического кризиса, более серьезного, чем в странах Прибалтики.

Ранее украинский экс-советник министра социальной политики Леонид Лебедев заявил о снижении рождаемости, сокращении количества браков и росте случаев домашнего насилия в Украине. Сославшись на эти слова, российский сенатор Алексей Пушков заявил о возможном демографическом кризисе в стране.

«Украина идет по пути Латвии и Литвы, где также демографический расцвет пришелся на советское время, когда эти республики достигли своей максимальной численности населения», — написал сенатор в Telegram.

Однако страны Прибалтики довольно долго получали дотации от Европейского союза, чего нельзя сказать о Киеве. В связи с этим демографический кризис на Украине будет куда хуже, чем в Литве и Латвии.

Ранее Алексей Пушков предложил украинским политикам обратиться к психиатру. Украинские политики, критикующие вакцину российского производства «Спутник V», нуждаются в помощи психиатра, заявил член Совета Федерации РФ.