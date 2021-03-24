Диетолог призвала отказаться от свежего хлеба при заболеваниях ЖКТ

Москва, 24 марта. Люди, страдающие от заболеваний органов ЖКТ, должны отказаться от свежеиспеченного хлеба, заявила диетолог Мария Черняева.

Свежий хлеб выглядит гораздо привлекательнее, но обладает высокой кислотностью. Такой продукт, по словам врача, может привести к обострениям хронических заболеваний.

«При заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб — для предупреждения обострений хронических заболеваний, того же гастрита, язвенной болезни», подчеркнула Черняева в беседе с радио Sputnik.

Диетолог Наталья Круглова ранее назвала полезные для женской красоты продукты. В этот список она включила цельнозерновой хлеб.