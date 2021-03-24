Политолог Бортник рассказал, зачем Зеленскому нужны санкции против России

Киев, 24 марта. Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что санкции нужны президенту Украины Владимиру Зеленскому как инструмент сохранения рейтинга и давления на Россию.

Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях в отношении ряда граждан России, а также ряда российских СМИ и компаний.

Бортник отметил, что санкции — это всегда инструмент не справедливости, а политической целесообразности. По мнению специалиста, они станут инструментом давления на РФ

«Эти санкции будут работать как инструмент давления на Россию и инструмент разыгрывания патриотической карты для Зеленского внутри страны, что потенциально может усилить или стабилизировать его рейтинг», — цитирует эксперта ТАСС.

Бортник считает, что существенного эффекта от ограничительных мер Зеленский не получит, однако у него есть шанс укрепить позиции. Санкции позволят президенту Украины сохранить образ сильной руки, оказывать давление на оппонентов, контролировать политическое и информационное пространство, постоянно перехватывать информационную инициативу и сохранять контроль над ситуацией. В конечном итоге это ведет к постепенному улучшению рейтингов «отсутствию серьезного роста рейтингов у оппонентов», заключил эксперт.