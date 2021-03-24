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Политолог Бортник рассказал, зачем Зеленскому нужны санкции против России

Политолог Бортник рассказал, зачем Зеленскому нужны санкции против России

Киев, 24 марта. Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что санкции нужны президенту Украины Владимиру Зеленскому как инструмент сохранения рейтинга и давления на Россию.

Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях в отношении ряда граждан России, а также ряда российских СМИ и компаний.

Бортник отметил, что санкции — это всегда инструмент не справедливости, а политической целесообразности. По мнению специалиста, они станут инструментом давления на РФ

«Эти санкции будут работать как инструмент давления на Россию и инструмент разыгрывания патриотической карты для Зеленского внутри страны, что потенциально может усилить или стабилизировать его рейтинг», — цитирует эксперта ТАСС.

Бортник считает, что существенного эффекта от ограничительных мер Зеленский не получит, однако у него есть шанс укрепить позиции. Санкции позволят президенту Украины сохранить образ сильной руки, оказывать давление на оппонентов, контролировать политическое и информационное пространство, постоянно перехватывать информационную инициативу и сохранять контроль над ситуацией. В конечном итоге это ведет к постепенному улучшению рейтингов «отсутствию серьезного роста рейтингов у оппонентов», заключил эксперт.

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