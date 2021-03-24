Немцы нашли общий язык с Россией: американский журналист признал силу РФ

Вашингтон, 24 марта. США занимается самообманом, когда считает Россию слабым государством, действия РФ по всему миру говорят лишь о ее мощи. Об этом сообщает журналист издания The National Interest.

В своей статье автор отмечает, что Российская Федерация тесно связана со всеми странами, которые влияют на мировую геополитику. Соединенным Штатам приходится не только сдерживать президента России Владимира Путина, но и сотрудничать с ним, поскольку режим в РФ не станет похожим на западный. Об этом сообщает портал «ИноСМИ».

«Россия важна для Германии, которая является самой сильной страной Евросоюза. Немцы хотят достроить газопровод «Северный поток — 2», ведущий из России в Германию, потому что он имеет огромное значение для экономики ФРГ», — заявил автор материала.

Он добавил, что ФРГ могла бы получать газ из других источников. Среди них есть Средиземноморский трубопровод и газоперерабатывающие терминалы из Северной Америки.

«Однако Германии нужен «Северный поток — 2», ведь, во-первых, он станет относительно дешевым источником природного газа и обеспечит прямые энергопоставки, во-вторых — нормализует политические отношения с Москвой», — подчеркивает журналист.

Он считает, что власти США обманывают себя, когда полагают, что РФ слабеет, а потому с ней не нужно договариваться, как это сделала Германия. При детальном рассмотрении ситуации оказывается, что все не так.

«Силу России нельзя отрицать. Она может снабжать большинство стран мира нефтью и газом, РФ является крупнейшим в мире поставщиком зерна. Москва продает атомные электростанции, внушительные объемы стройматериалов, никеля, алмазов, горнодобывающего оборудования и высокотехнологичного оружия», — подытожил автор.

Ранее стало известно, что демократы в Сенате США призвали Байдена остановить «Северный поток — 2».