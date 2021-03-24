Зеленского ошибочно «уволили» с поста президента

Киев, 24 марта. Официальный сайт украинского президента ошибся при публикации распоряжения главы Украины Владимира Зеленского.

В тексте распоряжения говорилось об увольнении главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области. Однако получилось так, что уволили самого Зеленского, передает «Страна.ua».

«Уволить Полищук Аллу Ивановну с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», — говорилось в документе.

Пресс-служба украинского лидера и ранее допускала ошибки. Например, сообщалось о вручении подарков лидерам государств в честь Дня вышиванки. В числе глав оказался президент Канады, несмотря на то, что такой должности нет.

Ранее украинские радикалы совершили нападение на администрацию Зеленского с помощью пиротехники. Сторонники осужденного на Украине за пытки и похищения радикала Сергея Стерненко закидали пиротехникой офис украинского президента.