Известного в Лондоне тюленя Фредди Меркьюри усыпили

Лондон, 24 марта. Британские ветеринары усыпили молодого тюленя по кличке Фредди Меркьюри из-за серьезных травм, полученных после нападения собаки, сообщает телеканал Sky News.

Дикий тюлень был любимцем местных жителей. Он регулярно появлялся на берегу Темзы и отличался своим «характером», за что и получил прозвище в честь вокалиста группы Queen.

В минувшие выходные он в очередной раз выбрался на берег, где подвергся жестокому нападению собаки. Тюленя спасли прохожие и передали ветеринарам благотворительной организации по спасению морских животных British Divers Marine Life Rescue, где млекопитающее усыпили из-за серьезных травм ласт.

Фредди Меркьюри было около года, но у него выдалось трудное начало жизни. В августе прошлого года его выписали из больницы для тюленей в Нидерландах, а в январе специалисты снова лечили его в специализированном медучреждении в Кале. Затем он переплыл Ла-Манш и поднялся по Темзе, где съел крючок.

Ранее сообщалось, что в реабилитационном центре «Тюлень» в Приморском крае умер детеныш ларги. Белек не пережил стресс от встречи с людьми, которые пытались его спасти.