Друг подозреваемого в наезде на женщин в Москве подтвердил его арест

Москва, 24 марта. В столице разыскивают виновника смертельной аварии. Водитель «Мерседеса» сбежал с места происшествия и бросил умирать двух пострадавших женщин.

Во вторник, 23 марта, вечером на севере Москвы «Мерседес» на пересечении улиц Пулковская и Конаковского протаранил припаркованный «Митсубиши» и сбил двух женщин. Одна из пострадавших скончалась по пути в больницу. Вторая умерла в реанимации.

Находившийся в немецкой иномарке водитель сбежал в неизвестном направлении. Правоохранители установили, что автомобиль принадлежит 23-летнему Сидикшоху Рахматову из подмосковного Щелково. Вскоре его доставили в отдел полиции.

Согласно информации, владелец не причастен к ДТП. Его друг подчеркнул, что Рахматов продал «Мерседес» и на момент аварии находился на работе, информирует РЕН ТВ.

«За рулем был наш другой друг, которому он продал машину. Которого обвиняют и ищут все — Сидик. Он сейчас в полиции, там были, дали объяснения, что не он был за рулем. Он был со мной сегодня, были на работе. Нам позвонили, сами в шоке от этой ситуации», — пояснил мужчина.

На своей странице в соцсетях Рахматов также заявил, что не был за рулем в момент смертельной аварии. Полицейские разыскивают его друга, 25-летнего Хусена Самона.

Накануне на трассе Симферополь — Алушта произошло жуткое ДТП. По словам очевидцев, водитель Skoda Octavia не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб, от удара двигатель автомобиля вылетел на трассу.