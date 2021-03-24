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ПАК ДА сможет незамеченным преодолевать передовые рубежи ПВО НАТО

ПАК ДА сможет незамеченным преодолевать передовые рубежи ПВО НАТО

Москва, 24 марта. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) сможет незамеченным преодолевать передовые рубежи ПВО НАТО, сообщили в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Характеристики создаваемого в РФ стелс-бомбардировщика подтверждены на стендовых испытаниях. В том числе подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), что демонстрирует степень незаметности воздушного объекта для радаров.

Радиус обнаружения стелс-бомбардировщика бортовыми радарами истребителей и самолетами дальнего радиолокационного дозора снизится «на несколько порядков», отметил источник агентства.

«Это позволит перспективному бомбардировщику при применении определенной тактики необнаруженным преодолевать передовые рубежи ПВО, включающие истребительную авиацию, в том числе передовые рубежи ПВО наиболее развитых в этом плане стран Североатлантического альянса», — сообщил РИА Новости источник в ОПК.

По его словам, используя высокоточное оружие большой дальности ПАК ДА сможет выполнять большую часть ударных задач за границей зоны действия противовоздушной обороны.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о трех наиболее продвинутых российских самолетах. К ним специалист отнес Су-35, Су-57 и Ту-160.

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