Москва, 24 марта. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) сможет незамеченным преодолевать передовые рубежи ПВО НАТО, сообщили в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Характеристики создаваемого в РФ стелс-бомбардировщика подтверждены на стендовых испытаниях. В том числе подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), что демонстрирует степень незаметности воздушного объекта для радаров.

Радиус обнаружения стелс-бомбардировщика бортовыми радарами истребителей и самолетами дальнего радиолокационного дозора снизится «на несколько порядков», отметил источник агентства.

«Это позволит перспективному бомбардировщику при применении определенной тактики необнаруженным преодолевать передовые рубежи ПВО, включающие истребительную авиацию, в том числе передовые рубежи ПВО наиболее развитых в этом плане стран Североатлантического альянса», — сообщил РИА Новости источник в ОПК.

По его словам, используя высокоточное оружие большой дальности ПАК ДА сможет выполнять большую часть ударных задач за границей зоны действия противовоздушной обороны.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о трех наиболее продвинутых российских самолетах. К ним специалист отнес Су-35, Су-57 и Ту-160.